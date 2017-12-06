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Erdoğan'ın bu sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı!

05 Aralık 2017, Salı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin arka planındaki güçlere çok sert mesajlar gönderen Erdoğan'ın sözleri salonda uzun süre ayakta alkışlandı. İşte o anlar...
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