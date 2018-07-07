AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmeuz Pazartesi günü açıklanacak yeni kabineye dair ipuçları verdi. Erdoğan, "Bakanlarımız artık eskisi gibi olmayacak. Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'dan yeni kabineye dair ipucu: Partili olmayan bakanlar...06 Temmuz 2018, Cuma
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