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Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden teröristlere muhteşem ayar

15 Ocak 2018, Pazartesi
Ankara'da gerçekleştirilen bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi tehdit eden teröristlere sert mesajlar gönderdi. Türkiye'yi tehdit eden teröristlere açıkça meydan okuyan Erdoğan; "Topunuz gelin! Tepenize bineceğiz" dedi. İşte o anlar...
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