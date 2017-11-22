Yol Durumu

Erdoğan'dan Türkiye'ye kumpas kuran odaklara sert mesaj

21 Kasım 2017, Salı
AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'ye kumpas kuran karanlık güçlere sert mesajlar verdi. Erdoğan; 'Türkiye oyuncak gibi oynayacakları bir ülke değildir. Bizim dostluğumuz ne kadar hasbî ise husumetimiz de o kadar şediddir!' dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları