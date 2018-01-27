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Erdoğan'dan Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki

26 Ocak 2018, Cuma
Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki gösterdi. Erdoğan: "Bu terör sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini duymadık" dedi.
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