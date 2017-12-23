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Erdoğan'dan Trump'a: "Bizim irademizi dolarla satın alamazsınız"

21 Aralık 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında konuştu. Trump'ın Kudüs tehdidine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dolarla irademizi satın alamazsın" dedi...
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