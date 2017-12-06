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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

05 Aralık 2017, Salı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun salladığı kağıt parçalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan; "Bu zatın yalanlarını ve ipliğini pazara çıkardık" dedi.
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