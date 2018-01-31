Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Şu zavallılığa bak!
30 Ocak 2018, Salı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği yeri ‘Sen bir tane delikli tüfek yapamazsan nasıl savaşacaksın’ sözleriyle küçümseyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun sözlerine sert çıktı. Erdoğan, “Gaflete bak, zavallılığa bak! Türkiye bunları çoktan aştı. Onlar sizin ecdadınızın veya sizinkilerin zamanına ait bir süreçtir.” dedi. İşte o açıklamalar...
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