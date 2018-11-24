Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bay Kemal bunlardan haberin var mı? 24 Kasım 2018, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 17. MÜSİAD Expo'nun kapanış töreninde konuştu. Erdoğan konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık alanı ile ilgili asılsız iftiralarına yanıt verdi.

Başkan Erdoğan İstanbul'da düzenlenen 17. MÜSİAD Expo'nun kapanış töreninde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert sözlerle yanıt verdi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

UTANMADAN HASTANELERİMİZDE AMELİYAT YAPILMADIĞINDAN BAHSEDİYOR

Her doğan genel sağlık sigortasıyla doğuyor. Bugün Amerika sağlık sigortasını halledememiştir. Almanya aynı durumdadır. Ama biz bunların hepsinin önündeyiz. Biz geldiğimizde bu Bay Kemal'in SGK'nın başında olduğu dönemde bu ülkenin adeta bir intihar dönemiydi. Vatandaşların kuyruklarda nasıl inim inim inletildiğini biliyoruz. Aynı sıkıntıları sigorta hastanelerinin kapılarında biz de yaşadık. Bu zat çıkmış utanmadan sıkılmadan bizim hastanelerimizde ameliyatların yapılmadığından bahsediyor. Yalansa bunda, iftira ise bunda. Gece başka yatıyor, gündüz başka kalkıyor. Böyle bir adam.

SİYASET YALAN SÖYLEME SANATI DEĞİLDİR

Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe adil yönetme sanatıdır. Hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilave ile 240 bine, doktor sayımızı 231 bine çıkardık. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? İnanın yoktur. Hepsi tamamlandığında 44 bin 400 yatak kapasitesine ulaşacak şehir hastanelerimizde vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz.