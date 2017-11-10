Yol Durumu

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

09 Kasım 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye kalkan olan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.
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