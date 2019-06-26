Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme dönme çağrısına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, kabine değişikliği iddiasına cevap verdi ve "Bu tür söylemlere kimse kulak asmasın" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin de kritik açıklamalar yaptı.
Erdoğan'dan Japonya ziyareti öncesi önemli açıklamalar26.06.2019 20:06
- 2 kız kardeşe tacizde bulunan şüpheliye meydan dayağı
- Erdoğan'dan Japonya ziyareti öncesi önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan'dan Japonya ziyareti öncesi önemli açıklamalar
- 'Eşim balıktan zehirlenip öldü' dedi! Gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı (Video)
- Tuzla'da feci kaza! Hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı (Video)
- Hindistan'da Müslüman genç linç edildi! Vahşet anları kamerada (Video)
- THY'nin ilk rüya uçağı "Boeing 787-9 Dreamliner" İstanbul'a iniş yaptı
- Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla başladı! Hızla çoğalıyor
- NUN Müzik Toplululuğu İzzettin Hümâyi Bey'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirdi
- Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1'i ağır 7 yaralı (Video)
- Şanlıurfa kavruluyor! Termometreler 58 dereceyi gösterdi (Video)
- Bakanlık duyurdu: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi... (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.