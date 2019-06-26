Erdoğan'dan Japonya ziyareti öncesi önemli açıklamalar 26.06.2019 20:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme dönme çağrısına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, kabine değişikliği iddiasına cevap verdi ve "Bu tür söylemlere kimse kulak asmasın" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin de kritik açıklamalar yaptı.