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Erdoğan'dan Irak ile Askeri iş birliği açıklaması

15.05.2019 22:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye-Irak arasında bir askeri işbirliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik." dedi. Erdoğan, "DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettik." ifadesini kullandı.


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