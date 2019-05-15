Erdoğan'dan Irak ile Askeri iş birliği açıklaması 15.05.2019 22:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye-Irak arasında bir askeri işbirliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik." dedi. Erdoğan, "DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettik." ifadesini kullandı.