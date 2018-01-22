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Erdoğan'dan HDP'ye çok sert uyarı

21 Ocak 2018, Pazar
Bursa'daki konuşması sırasında Afrin operasyonu hakkında kara propaganda yaparak Kürt vatandaşlarını kışkırtmaya çalışan HDP'yi sert bir şekilde uyaran Erdoğan; "Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum. Karşımıza kim çıkarsa çıksın bedelini öderler." dedi.
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