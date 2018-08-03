Erdoğan'dan gençliğe müjde

Başkan Erdoğan 100 günlük eylem planında gençleri de unutmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı için yapılacak eylemleri bir bir sıralayan Başkan Erdoğan, gençlere birçok müjde verdi.
Erdoğan'dan gençliğe müjde03 Ağustos 2018, Cuma
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