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Erdoğan'dan gençliğe müjde

03 Ağustos 2018, Cuma

Başkan Erdoğan 100 günlük eylem planında gençleri de unutmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı için yapılacak eylemleri bir bir sıralayan Başkan Erdoğan, gençlere birçok müjde verdi.

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