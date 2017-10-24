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Erdoğan'dan gençlere Şeyh Edebali'nin sözleriyle nasihat

23 Ekim 2017, Pazartesi
Erdoğan gençlere şöyle seslendi: "Bu çok önemli. Şeyh Edebali'den ses var; 'Ey oğul, sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşin ağır, işin çetin, Allah yardımcın olsun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener, daima sabırlı ve sebatlı iradene sahip olasın."
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ado ado

reis gençler için için türkiyesiiçin yanıyor fakat size ulaşamıyorlar bu gençlerle zaman zaman buluşursanız orada sizn gibi ne reisler var göreceksiniz aynı muhtarlar toplantısı gibi olacak

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cevapla 23.10.2017 11:14
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