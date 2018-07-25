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  • Erdoğan'dan flaş Mesut Özil açıklaması: Takındığı tavır yerli ve milli

Erdoğan'dan flaş Mesut Özil açıklaması: Takındığı tavır yerli ve milli

24 Temmuz 2018, Salı

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Takındığı tavır yerli ve milli, gözlerinden öpüyorum. Fotoğrafı hazmedemiyorlar" dedi.

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