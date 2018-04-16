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Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

15 Nisan 2018, Pazar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Maltepe'de partisinin ilçe kongresine katıldı. İstanbul Boğazı'nda Vitaspirit adlı geminin Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptığı kazayı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazıları Kanal İstanbul ile ilgili konuştu. Boğazda olan kazayı gördünüz, duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık, net her şey ortaya koydu. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" ifadelerini kullandı.

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