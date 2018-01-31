Erdoğan'dan CHP'nin Atatürk istismarına tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'nin sürekli olarak Atatürk'ü istismar ettiğinin altını çizen Erdoğan; "Her sıkıştıklarında onun sözlerine başvurarak istismar ediyorlar." dedi. Erdoğan sözlerine "Gazi Mustafa Kemal'in büyük bir ferasetle başlattığı savunma sanayii hamlesinin önünü, İkinci Dünya Savaşı'nı bahane ederek adeta kesen, yapılmış olan işleri rafa kaldıran siz değil misiniz?" diyerek devam etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.