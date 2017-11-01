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Erdoğan'dan CHP'li Tezcan'a tazminat davası

01 Kasım 2017, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında alçakça açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'a tazminat davası açtı.
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