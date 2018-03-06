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Erdoğan'dan BM'ye sert tepki

06 Mart 2018, Salı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, BM'nin aldığı kararlara sert tepki gösterdi. "Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu insanlığa sığar mı? BM'de karar alıyorlar batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var?" dedi.

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