Erdoğan'dan Bahçeli açıklaması 09 Ocak 2018, Salı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin 2019 desteği için "Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. İnanıyorum ki bizi bölmek ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacak. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız, yaşamaya devam ediyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

MHP İLE EL ELE VERECEĞİZ

Anlıyorum ki bu kongrelerle birlikte 2019'a mart ve kasıma çok farklı gireceğiz. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırlıklarını büyük ölçüde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bunları da özellikle MHP ile el ele vererek dayanışma içinde temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır, bu süreci hızlandırmamız gerekiyor.

Asıl olan yeni yönetim mimarimizin omurgasının nasıl oluşturulacağıdır. Hazırlıkları süratle bir araya getirerek önümüzdeki bir asrı kucaklayacak yönetim modeli oluşturmakta kararlıyız. İlk imtihan mahalli seçimlerdir. Mart 2019. Buna hazır mısınız? Kasım 2019. Hazır mısınız? Kapı kapı dolaşmaya da var mısınız?

SAYIN BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELİRİZ

Seçimler arefesinde sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız. Birileri diyor ki, "şu ne der, bu ne der". Biz ne deriz, aslolan budur. Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin dertlerini de konuşuruz, uyum yasalarının çalışmasını da arkadaşlar yapar yolumuza yürürüz. Kendisine şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlar ile ipi başka mahfillerin elinde olanlarla geçeceği açıktır. Tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Sizlerden 2018 yılını çok iyi değerlendirmenizi istiyorum.