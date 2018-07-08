Erdoğan'dan AK Parti'ye dava mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra grup toplantısında AK Parti'ye seslendi: "Bu imtihanı başarı ile vermemiz lazım."
Erdoğan'dan AK Parti'ye dava mesajı07 Temmuz 2018, Cumartesi
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