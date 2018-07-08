Yol Durumu

Erdoğan'dan AK Parti'ye dava mesajı

07 Temmuz 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra grup toplantısında AK Parti'ye seslendi: "Bu imtihanı başarı ile vermemiz lazım."

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