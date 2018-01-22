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Erdoğan'dan ahlaksız manşete sert tepki

21 Ocak 2018, Pazar
Bursa'daki konuşması sırasında Afrin harekatına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan; harekatla ilgili "işgal" nitelendirmesini yapan KKTC'de yayınlanan bir gazeteye çok sert çıkıştı. Erdoğan söz konusu haberle ilgili; "Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıs'lı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevabı vermeleri lazım." dedi.
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