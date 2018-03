Erdoğan'dan Afrin duyurusu: Sizlere her an müjdeyi verebiliriz 17 Mart 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de AK Parti İl Kongresi öncesi halka hitap etti. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık an meselesi. Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an müjdeyi verebiliriz. Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3569." dedi.