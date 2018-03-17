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Erdoğan'dan Afrin duyurusu: Sizlere her an müjdeyi verebiliriz

17 Mart 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı , Mardin'de İl Kongresi öncesi halka hitap etti. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık an meselesi. Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an müjdeyi verebiliriz. Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3569." dedi.

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