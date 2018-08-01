Erdoğan'dan ABD'ye rahip Brunson mesajı: "Ver papazı al papazı" 01 Ağustos 2018, Çarşamba

FETÖ elebaşı terörist Gülen'i ülkesinde adeta misafir eden ABD, FETÖ ve PKK destekçisi bir papaz üzerinden Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulama peşine düştü. Erdoğan, söz konusu papazın teslim edilmesini isteyen ABD'ye karşı "Bir papaz da sizde var. Üstelik bizdeki yargılanıyor, sizdeki yargılanmıyor" diyerek tepki göstermişti. İşte o anlar...