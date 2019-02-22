Erdoğan'dan 19 Mayıs genelgesi 22.02.2019 10:22

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en kritik günlerinden biri olan 19 Mayıs 1919'un 100'ncü yılı kapsamında 19 Mayıs 2019'da yurt genelinde kutlama düzenlenmesine ilişkin genelge yayımlandı. Kutlamalar kapsamında İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek.