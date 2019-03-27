Erdoğan: Zillet ittifakı neden birlikte miting yapamıyor? 27.03.2019 23:15

Başkan Erdoğan A Haber canlı yayınında Zillet İttifakı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zillet İttifakı'nın neden birlikte miting yapamadığını soran Erdoğan, "Bu oyuna artık millet gelmeyecek. Bizim üzüldüğümüz, acı olan, çok çok kirli bir ittifak kuruldu. Bu ittifakı gizliyorlar. Niçin bunların dördü bir araya gelip miting yapamıyorlar? O zaman mızrak çuvala sığmayacak. Bunu bildikleri için, tabanlarına anlatmaları da mümkün olmayacak. Bu zillet ittifakı milletimizin karşısına çıkmaktan ciddi manada korkuyor. Terörist başının paçavrasıyla şanlı bayrağımızın yanyana gözükmesinden çekiniyorlar." dedi.