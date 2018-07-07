Erdoğan yerel seçim kampanyalarının adını açıkladı 06 Temmuz 2018, Cuma

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler için önemli mesajlar verdi. "Ben teşkilatımın buna hazır olduğuna inanıyorum." diyen Erdoğan, "2019 Mart’ına kadar bu belediyeciliğin adını ben doğrusu 'gönül belediyeciliği seferberliği' olarak koyuyorum." dedi.