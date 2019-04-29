Erdoğan ve Trump'tan telefon görüşmesi! İşte görüşmenin ayrıntıları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump ile görüşmesinde S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edildi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilci Okan Müderrisoğlu, Erdoğan-Trump görüşmesini ayrıntılarıyla değerlendirdi.
Erdoğan ve Trump'tan telefon görüşmesi! İşte görüşmenin ayrıntıları29.04.2019 18:20
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