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Erdoğan ve Putin zirvesinde neler konuşulacak?

10 Aralık 2017, Pazar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın (11 Aralık Pazartesi) Ankara'ya geliyor. Son dönemin kuşkusuz en önemli konusu olan Trump'ın skandal Kudüs kararı da masada. Peki Kritik zirvede neler konuşulacak?
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