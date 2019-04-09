Erdoğan ve Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten ortak açıklama 09.04.2019 18:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya devlet başkanı Evo Morales ortak basın açıklaması düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu tarihi ziyaret önemli bir köşe taşı olacak." ifadelerini kullandı. Morales ise Başkan Erdoğan'a hayranlığını dile getirerek "Gerçekten sizi dinledikten sonra, tanıdıktan sonra Türkiye'nin hayranı oldum. Yerli dizileriniz çok meşhur. Türk Hava Yolları da çok meşhur. Bolivya halkı adına size teşekkür etmek istiyorum" dedi.