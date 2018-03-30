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Erdoğan: Türkiye üzerinde oynanan tüm oyunları bozacak

30 Mart 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Üzülmesinler! Türkiye 2018 yılında elde edeceği yüksek büyüme oranıyla üzerinde oynanmaya çalışılan tüm oyunları bozacak haberiniz olsun" dedi.

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