Erdoğan Trump görüşmesini Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi 29.06.2019 10:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Her şeyden önce stratejik ortaklığımız var. Savunma sanayisinde atacak adımlarımız var." dedi. Trump ise, "S-400 alana kadar Patriot alınmasına izin verilmedi. S-400 gerilimi ile ilgili farklı çözümler olabillir. Türkiye'ye adil davranılmalı. Askeri ve ticari alanlardaki iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı. İkili görüşmeyi Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında değerlendirdi.