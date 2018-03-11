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Erdoğan tartışmayı başlattı ve bu kavramı araştırıyor! İçtihad...

10 Mart 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında "Müslümanlar kendisini güncellemeli dedi ve içtihadın öneminden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine İlahiyat Fakültelerinden büyük destek geldi. Sosyal medyadaki yeminli Erdoğan düşmanları ise kara propaganda başlatarak Erdoğan'ın açıklamasını itibarsızlaştırmaya çalıştı. Peki "içtihad" kelimesinin anlamı nedir? İslam tarihi boyunca İslam alimlerinin gündeminde olan bu kavramı gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden saldırıyorlar? Ayrıntılar A Haber tarafından hazırlanan bu videoda…

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Mahmut Mahmut

Üst aklın kan ağlattığı Müslüman ümmetin ve mazlumların umudu Türkiye'mizdir onların gözyaşlarını dindirmek için ülkemizi her alanda çok güçlü hale getirip dünyayı İslam'ın adaleti ile buluşturacağız bunun için de içtihatlar ve çalışmak çok önemli yer tutmaktadır.

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cevapla 10.03.2018 12:49
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