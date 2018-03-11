Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında "Müslümanlar kendisini güncellemeli dedi ve içtihadın öneminden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine İlahiyat Fakültelerinden büyük destek geldi. Sosyal medyadaki yeminli Erdoğan düşmanları ise kara propaganda başlatarak Erdoğan'ın açıklamasını itibarsızlaştırmaya çalıştı. Peki "içtihad" kelimesinin anlamı nedir? İslam tarihi boyunca İslam alimlerinin gündeminde olan bu kavramı gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden saldırıyorlar? Ayrıntılar A Haber tarafından hazırlanan bu videoda…