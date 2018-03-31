Erdoğan tarihi köfteciye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeditepe Bienali'nin açılışının ardından Sultanahmet'teki tarihi köftecide yemek yedi. Köftecinin önünde bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Erdoğan tarihi köfteciye gitti31 Mart 2018, Cumartesi
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