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Erdoğan tarihi köfteciye gitti

31 Mart 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeditepe Bienali'nin açılışının ardından Sultanahmet'teki tarihi köftecide yemek yedi. Köftecinin önünde bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

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