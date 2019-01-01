Erdoğan tanıtım toplantısı öncesi vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na gelişinde, salon dışında toplanan kalabalığa seslendi. Erdoğan, "Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakı'mızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden." dedi.
Erdoğan tanıtım toplantısı öncesi vatandaşlara seslendi01 Ocak 2019, Salı
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