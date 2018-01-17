Erdoğan sevgisini türkülerle anlattı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çobanlık yapan 66 yaşındaki Ahmet Arpacı, koyunlarını otlattığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini seslendirdiği türkülerle anlattı. Tosya’da Mermer Direk Mevkiinde koyunlarını otlatırken söylediği türkülerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini anlatmaya çalışan 66 yaşındaki çoban Ahmet Arpacı, “Benim, Allah’tan başka kimim kimsem yok. Bütün gün bu dağlarda koyun otlatıyorum. Ne eşim var, ne de çocuklarım var. Birde gazeteci ağabeyler tek güvencem garip dostu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. O bizi Ankara’dan görüyor. Allah ondan razı olsun, yolları yapıyor, gariplere yardım ediyor, bizleri hep düşünüyor” dedi.
Kameralar karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini anlatmaya çalışan Ahmet Arpacı, daha sonra tekrar söylemeye başladığı türküleriyle koyunlarını otlatmaya devam etti.
kalan karakter 1000
isde bu bir zaman kendini unlu sanib dagdaki cobanla benim oyum birmi diyerek sacmaliyana kisiye dagdaki cobanin insan sevgisi bu isde cobanin unu sohreti yok ama adam gibi insan sevgisi var hey ahmet arpaci senin kimin kimsen yok ama daglar kadar sevecek kalbin var
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.