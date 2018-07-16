Erdoğan Şehitler Makamı'nda dua etti 15 Temmuz 2018, Pazar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıktıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olanlar için yaptırılan Şehitler Abidesi'ne gitti. Erdoğan burada ailesiyle birlikte şehitlerimiz için dua etti.