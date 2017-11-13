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Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

13 Kasım 2017, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki görüşmesi saat 17.20'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa görüşmesinde, "Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz, bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor" dedi.
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