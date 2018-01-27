Yol Durumu

Erdoğan: "ÖSO'ya terörist diyen terbiyesizler..."

26 Ocak 2018, Cuma
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na Mehmetçik ile birlikte katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları için terörist benzetmesi yapanlara sert tepki gösterdi. Erdoğan, " ÖSO'yu terörist olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum. Benim Mehmedimin yanında mücadelenin içinde yer alan ÖSO, şahsiyetli ve onurlu bir mücadelenin askerleridir. Kendilerini alkışlıyorum. ÖSO'ya terörist diyenler PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın, PKK'nın tam benzerleridir, kendileridir!" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları