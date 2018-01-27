Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na Mehmetçik ile birlikte katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları için terörist benzetmesi yapanlara sert tepki gösterdi. Erdoğan, " ÖSO'yu terörist olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum. Benim Mehmedimin yanında mücadelenin içinde yer alan ÖSO, şahsiyetli ve onurlu bir mücadelenin askerleridir. Kendilerini alkışlıyorum. ÖSO'ya terörist diyenler PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın, PKK'nın tam benzerleridir, kendileridir!" dedi.
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