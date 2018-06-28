Yol Durumu

Erdoğan onları gördü, anında konvoyunu durdurdu

27 Haziran 2018, Çarşamba

Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Erdoğan Ankara'da yol üzerinde kendisini bekleyenlerle bir süre sohbet edip çocuklara oyuncak verdi.

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