Erdoğan onlar için talimatı grup toplantısında verdi
30 Ocak 2018, Salı
Çocuğu için yardım isteyen bir partili Erdoğan'a seslendi. Vatandaşın 'ALLAH aşkına bu çocuğa sahip çık' sözlerine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını yarıda keserek Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a talimat verdi. Erdoğan'ın bu hareketi partililer tarafında uzun süre alkışlandı. İşte o anlar...
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