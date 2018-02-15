Yol Durumu

Erdoğan neden saldırıların hedefinde?

14 Şubat 2018, Çarşamba
Alman gizli servisi BND'nin eski ajanı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluslararası camiada yükselen Erdoğan düşmanlığının sebebini açıkladı.
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