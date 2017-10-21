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Erdoğan: "Milli ve yerli parayla ticaret yaparsak ülkelerimiz kazanır"

20 Ekim 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nde milli ve yerli parayla ticaret yapmanın önemine dair açıklamalarda bulundu.
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