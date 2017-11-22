Yol Durumu

Erdoğan konuşmasını kesip cevap verdi

21 Kasım 2017, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Toplantı sırasında küçük bir kız Erdoğan'a "Tayyip Dede" diye seslenince Erdoğan konuşmasını kesip 'Efendim' şeklinde karşılık verdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları