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Erdoğan kollarını açtı: Bu benim cici kızım...

13 Ocak 2019, Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı.


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