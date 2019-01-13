Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan kollarını açtı: Bu benim cici kızım...13 Ocak 2019, Pazar
- Erdoğan kollarını açtı: Bu benim cici kızım...
- Başkan Erdoğan Sakarya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
- Başkan Erdoğan o afişi gösterdi: Tek kelimeyle nefis
- İstanbul'da DHKP-C'nin bombacısı yakalandı!
- CHP'li Zeki Kılıçaslan'dan canlı yayında skandal sözler: Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır!
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Fatih'te korku dolu dakikalar! İntihar girişiminde bulunan kişiyi polis kurtardı.
- Müge Anlı'daki Palu ailesi adliyeye sevk edildi!
- Yunan Devlet Televizyonu canlı yayında işgale uğradı
- Hamas: İsrail'e ait büyük sırlar yakaladık
- İşte CHP'nin gerçek yüzü! Muharrem İnce'nin Mansur Yavaş hakkındaki sözleri
- CIA 6 milyon kişiyi nasıl öldürdü?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.