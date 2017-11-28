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Erdoğan: Kimse bizi kullanma yoluna gidemez

28 Kasım 2017, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Tepeden tırnağa hepsine söyledim. Kendi ailem de dahil. Kimse bizi kullanma yoluna gidemez. Beyefendi böyle dedi. Cumhurbaşkanı böyle dedi. Biz artık bu makamı kullandırtmayacağız." dedi.
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