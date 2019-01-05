Erdoğan katıldığı mevlidde Kur’an-ı Kerim okudu 05 Ocak 2019, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası ve ablası için düzenlenen mevlide katıldı, Kur’an-ı Kerim okudu.