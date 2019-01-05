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Erdoğan katıldığı mevlidde Kur’an-ı Kerim okudu

05 Ocak 2019, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası ve ablası için düzenlenen mevlide katıldı, Kur’an-ı Kerim okudu.


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