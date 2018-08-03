Başkan Erdoağan, "Kanal İstanbul'un iki tarafına 2 butik şehir kurulacak." dedi.
Erdoğan: Kanal İstanbul'a 2 butik şehir kurulacak03 Ağustos 2018, Cuma
- Erdoğan'dan gençliğe müjde
- Başkan Erdoğan'dan döviz mesajı
- Erdoğan: Kanal İstanbul'a 2 butik şehir kurulacak
- Erdoğan'dan emeklilere müjde!
- Başkan Erdoğan: Savunmada 48 yeni projemiz var
- Başkan Erdoğan: 100 günde binin üzerinde proje yapılacak
- Bakan Albayrak: Kamuda yüzde 30'a varan tasarruf hedefleniyor
- Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Harvardlı yarışmacı ilk soruda elendi
- Çavuşoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşme sonrası ilk açıklama
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo arasında kritik görüşme
- Şehit bebekten geriye bu görüntüler kaldı
- Şehit Bebek Bedirhan'dan geriye kalanlar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.