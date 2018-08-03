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Erdoğan: Kanal İstanbul'a 2 butik şehir kurulacak

03 Ağustos 2018, Cuma

Başkan Erdoağan, "Kanal İstanbul'un iki tarafına 2 butik şehir kurulacak." dedi.

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