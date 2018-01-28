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Erdoğan: "Kaderimin İstanbul'da yazılmasından dolayı bahtiyarım"

27 Ocak 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa Tüneli'nin açılış töreninde konuştu. İstanbul'da doğup büyüdüğü için bahtiyar olduğunu söyleyen Erdoğan; bu şehirden almış olduğu feyz ile Türkiye'ye hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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